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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'de karar! Corona virüsü...

Premier Lig'de karar! Corona virüsü...

Son dakika corona virüsü haberi... 'de alınan karara göre, yapılacak antrenmanların 'temaslı olmasına' izin verildi. İşte detaylar...

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 15:00
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