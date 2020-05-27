Mesut Özil'in yardımları bayramın son günü dağıtıldı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'in yardımları bayramın son günü dağıtıldı

Mesut Özil'in yardımları bayramın son günü dağıtıldı

'in köklü kulüplerinden forması giyen yıldız futbolcu Mesüt Özil geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi insanlar için yardımda bulunmuştu. Özil’in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi ’nın Aslanapa ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk 'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

Mesut Özil tarafından Kızılay'a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi'ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Ali Okumuş ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Okumuş, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti.

  1. 27.05.2020
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