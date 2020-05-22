N'Golo Kante'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü...
Premier Lig için haziran ayı gibi yeniden başlama tarihleri konuşulurken, antrenmanlara başlayan kulüplerden olan Chelsea'de Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante idmanlara çıkmamak için kulüpten izin aldı. İşte nedeni... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziran ayından yeniden oynanacak. Takımlar da kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. Chelsea forması giyen N'Golo Kante ise Fransız ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi ile görüşüp idmanlara çıkmak istemediğini bildirdi.
Bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun ailesindeki kalp hastalıkları olduğu ifade edildi. Kante'nin henüz 11 yaşındayken, ağabeyini kalp krizinden kaybettiği için corona virüsünden hayli endişelendiği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusu da 2018 yılında antrenmandayken kalp rahatsızlığı geçirmişti.
Bu sebeplerden dolayı oyuncunun hiçbir risk almak istemediği bildirilirken, teknik direktör Frank Lampard'ın da bu isteği memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcuya istediği zaman takıma dönebileceği de söylendi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool 29. hafta itibarıyla 82 puanla zirvede yer alıyor. Chelsea ise 48 puanla 4. sırada. Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmenin hesaplarını yapıyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N'Golo Kante'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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