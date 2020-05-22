N'Golo Kante'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü...

İngiltere Premier Lig, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziran ayından yeniden oynanacak. Takımlar da kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. Chelsea forması giyen N'Golo Kante ise Fransız ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi ile görüşüp idmanlara çıkmak istemediğini bildirdi.

Bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun ailesindeki kalp hastalıkları olduğu ifade edildi. Kante'nin henüz 11 yaşındayken, ağabeyini kalp krizinden kaybettiği için corona virüsünden hayli endişelendiği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusu da 2018 yılında antrenmandayken kalp rahatsızlığı geçirmişti.

Bu sebeplerden dolayı oyuncunun hiçbir risk almak istemediği bildirilirken, teknik direktör Frank Lampard'ın da bu isteği memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcuya istediği zaman takıma dönebileceği de söylendi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool 29. hafta itibarıyla 82 puanla zirvede yer alıyor. Chelsea ise 48 puanla 4. sırada. Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmenin hesaplarını yapıyor.



