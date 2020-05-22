N'Golo Kante'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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N'Golo 'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü...

N'Golo Kante'nin dramı! İdmanlara çıkmak istemedi çünkü...

için haziran ayı gibi yeniden başlama tarihleri konuşulurken, antrenmanlara başlayan kulüplerden olan 'de Fransız orta saha oyuncusu N'Golo idmanlara çıkmamak için kulüpten izin aldı. İşte nedeni... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere , corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziran ayından yeniden oynanacak. Takımlar da kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. forması giyen N'Golo ise Fransız ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi ile görüşüp idmanlara çıkmak istemediğini bildirdi.

Bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun ailesindeki kalp hastalıkları olduğu ifade edildi. Kante'nin henüz 11 yaşındayken, ağabeyini kalp krizinden kaybettiği için corona virüsünden hayli endişelendiği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusu da 2018 yılında antrenmandayken kalp rahatsızlığı geçirmişti.

Bu sebeplerden dolayı oyuncunun hiçbir risk almak istemediği bildirilirken, teknik direktör 'ın da bu isteği memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcuya istediği zaman takıma dönebileceği de söylendi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool 29. hafta itibarıyla 82 puanla zirvede yer alıyor. Chelsea ise 48 puanla 4. sırada. Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmenin hesaplarını yapıyor.


  1. 22.05.2020
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