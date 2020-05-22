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22 Mayıs 2020, Cuma
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İngiltere’de plan belli oldu

İngiltere’de plan belli oldu

(), Championship, ve 'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek.

(), Championship, ve 'de planı belirledi. Liglerin tescili veya devamı halinde, takımlar sıralamaya göre üst lige yükselecek veya küme düşecek. Kararın kesinleşmesi için takımların oy çokluğuyla anlaşma sağlaması gerekiyor.
  1. 22.5.2020
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