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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'de seyircisiz maçlar için çılgın proje!

Premier Lig'de seyircisiz maçlar için çılgın proje!

Corona virüsü arasının ardından haziran veya temmuz ayında yeniden başlatılması planlanan İngiltere 'de çılgın bir proje için düğmeye basıldı. Seyircisiz oynanacak maçların antrenman havasında geçmemesi için stadyumlarda 'yapay taraftar sesi' teknolojisinin uygulanması gündeme geldi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere 'de geri dönüş için geri sayıma geçilirken, takımların 19 Mayıs Salı günü antrenmanlara başlayabileceği açıklanmıştı.

Lig maçlarının herhangi bir askilik çıkmadığı takdirde haziran veya temmuz ayında başlaması planlanırken, seyircisiz oynanacak karşılaşmaların keyifli hale gelmesi için de ilginç bir çalışma başlatıldı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, teknoloji şirketlerinin stadyumlara 'yapay taraftar sesi' teknolojisini kurup, maçları böylece ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor. ve BT Sport gibi yayıncı kuruluşların bu teknolojiyi stadyumlarda kullanmak için lig yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

KULÜPLER DE SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca, Premier Lig kulüplerinin de maçların antrenman havasında geçmemesi ve lige heyecan kastması açısından bu öneriye oldukça sıcak baktıkları ifade edildi.

  1. 18.05.2020
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