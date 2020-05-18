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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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’den Ramazan kolisi

Mesut Özil’den Ramazan kolisi

'de forma giyen , Türk 'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil'in yaptığı bağışlarla hazırlanan 280 yardım kolisi 'nın Soma ve Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahilerine dağıtıldı. Kızılay, Özil'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'de forma giyen , Türk 'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil'in yaptığı bağışlarla hazırlanan 280 yardım kolisi 'nın Soma ve Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahilerine dağıtıldı. Kızılay, Özil'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

  1. 18.5.2020
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