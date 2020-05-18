Mesut Özil’den Ramazan kolisi
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Türk Kızılay'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil'in yaptığı bağışlarla hazırlanan 280 yardım kolisi Manisa'nın Soma ve Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahilerine dağıtıldı. Kızılay, Özil'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Türk Kızılay'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil'in yaptığı bağışlarla hazırlanan 280 yardım kolisi Manisa'nın Soma ve Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahilerine dağıtıldı. Kızılay, Özil'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
- 18.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mesut Özil’den Ramazan kolisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.