Mesut Özil’den Ramazan kolisi

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Türk Kızılay'ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil'in yaptığı bağışlarla hazırlanan 280 yardım kolisi Manisa'nın Soma ve Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahilerine dağıtıldı. Kızılay, Özil'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.