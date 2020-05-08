Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.
İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.
Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.
İngiltere'de corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 13:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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