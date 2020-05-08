Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı

Tottenhamlı futbolcu Son, görevini tamamladı

Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı

ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, 'deki görevini tamamladı. Gelecek hafta 'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

İngiltere'de corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

Resim

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 13:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA