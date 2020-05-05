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05 Mayıs 2020, Salı
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Lampard’dan test eleştirisi

Lampard’dan test eleştirisi

, test konusunun detaylı düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor, yanlış bir tutum" dedi.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, test konusunun detaylı düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor, yanlış bir tutum" dedi.

  1. 5.5.2020
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