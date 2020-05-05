Lampard’dan test eleştirisi

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, test konusunun detaylı düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor, yanlış bir tutum" dedi.