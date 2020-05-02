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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gergin bir ortam

Gergin bir ortam

'nin Arjantinli yıldızı , koronavirüs nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı , koronavirüs nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti. 31 yaşındaki tangocu, "Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların birçoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var" diyerek endişesini dile getirdi.
  1. 2.5.2020
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