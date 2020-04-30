Jose Mourinho liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Mourinho mesaj gönderdi! ''Kalan maçların oynanması...''

liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi

Jose Mourinho liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi

Tottenham'ın teknik direktörü , corona virüsü sebebiyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Futbolu özlediğini dile getiren deneyimli teknik adam, ''Sabırlı olmak zorundayız'' dedi.

İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. için, için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu.

Maçlara seyircilerin alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Mourinho, şu görüşleri paylaştı:

"Maçları seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduğunu kabul etmem. Futbol hiçbir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameraların olması milyonlarca insanın maçı izlediğini gösterir. Kısacası eğer seyircisiz bir stada adım atarsak, o stadın seyircisiz olmadığını bileceğiz.''

  1. 30.04.2020
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