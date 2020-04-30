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30 Nisan 2020, Perşembe
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'den yorumu: Baskı ve sorumluluk

Çağlar Söyüncü'den Premier Lig yorumu: Baskı ve sorumluluk

’deki başarılı temsilcimiz Çağlar, liginde futbolcular üzerinde büyük baskı kurulduğunu ve sorumluluk yüklendiğini vurguladı.

ekiplerinden 'deki başarılı performansıyla gururumuz olan , futbolculara büyük baskı ve sorumluluk yüklendiğini belirtti. Kulübün resmi sitesinde Premier Lig'i değerlendiren milli futbolcu, "Burada baskı ve sorumluluk var. Ben sadece futbola odaklandım. Bana verilen bütün rolleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi ve onların desteğiyle baskıyla başa çıktım" açıklamasını yaptı.

ZORDU AMA BAŞARDIM

Alman ligi temsilcisi Freiburg'a olduğu süreci de değerlendiren Çağlar, " 1. Ligi'nden Bundesliga'ya transfer olan ilk oyuncu oldum. Alman liginde oynamak zordu ama başardım. Tek başımaydım ve çok gençtim. Türkiye'de kalmak tabii ki de daha kolay olurdu. Hele hele 19-20 yaşlarındayken bu kararı vermek çok zordu. Futbola başladığım zaman amacım, ailem ve beni tanıyanları gururlandırmaktı" diye konuştu.

FORVETTEN DEFANSA GEÇTİM

Futbola başladığı Menemenspor'da forvet oynadığını belirten 23 yaşındaki Çağlar, "Sonra Buca'da 6 numarada oynamaya başladım. Hocam o bölgede oynamamı istemişti. Ben de oynamıştım. İki defansımız da sakatlanmıştı. O zaman da defans oynamaya başladım" dedi.

  1. 30.4.2020
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