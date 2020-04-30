Çağlar Söyüncü'den Premier Lig yorumu: Baskı ve sorumluluk

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'deki başarılı performansıyla gururumuz olan Çağlar Söyüncü, futbolculara büyük baskı ve sorumluluk yüklendiğini belirtti. Kulübün resmi sitesinde Premier Lig'i değerlendiren milli futbolcu, "Burada baskı ve sorumluluk var. Ben sadece futbola odaklandım. Bana verilen bütün rolleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Teknik direktör Brendan Rodgers ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi ve onların desteğiyle baskıyla başa çıktım" açıklamasını yaptı.



ZORDU AMA BAŞARDIM

Alman ligi temsilcisi Freiburg'a transfer olduğu süreci de değerlendiren Çağlar, "Türkiye 1. Ligi'nden Bundesliga'ya transfer olan ilk oyuncu oldum. Alman futbol liginde oynamak zordu ama başardım. Tek başımaydım ve çok gençtim. Türkiye'de kalmak tabii ki de daha kolay olurdu. Hele hele 19-20 yaşlarındayken bu kararı vermek çok zordu. Futbola başladığım zaman amacım, ailem ve beni tanıyanları gururlandırmaktı" diye konuştu.

FORVETTEN DEFANSA GEÇTİM

Futbola başladığı Menemenspor'da forvet oynadığını belirten 23 yaşındaki Çağlar, "Sonra Buca'da 6 numarada oynamaya başladım. Hocam o bölgede oynamamı istemişti. Ben de oynamıştım. İki defansımız da sakatlanmıştı. O zaman da defans oynamaya başladım" dedi.