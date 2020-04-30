Antrenman sahasına tükürmek yasak! İşte o ligde corona virüsü kuralları
Corona virüsü salgını futbol önünde engel teşkil etti ve Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. Dünyanın önde gelen ligleri arasında bulunan İngiltere Premier Ligi de ertelendi ve yeniden başlaması konusunda görüşmeler sürüyor. Premier Lig yönetimi, kulüplerin antrenmanlarında uyması gereken kuralları içeren sağlık prokolü hazırladı.
İngiltere Premier Lig yönetimi, kulüplerin antrenmanlarında uyması gereken kurallar doğrultusunda bir sağlık protokolü hazırladı. İşte o kurallar
PREMIER LİG KULÜPLERİNDE ANTRENMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Futbolcular ve personel haftada 2 kez koronavirüs testinden geçecek.
- Futbol topları başta olmak üzere antrenmanda kullanılacak tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.
- Oyuncular maske takacak.
- Futbolcular sadece kulüp doktoru tarafından onayıyla masaja girebilir.
- İçecekler belirlenmiş yerlerden temin edilecek.
- Küçük gruplar halinde çalışılacak.
- Antrenman sonrasında oyunculara izolasyon için 15 dakika süre verilecek.
- Antrenman sahasına tükürmek yasak.
BU SEZON GELİRLER DÜŞECEK
Gazeteci Alp Ulagay, FutbolArena için Finans Uzmanı Roger Bell ile Premier Lig kulüplerinin ekonomileri hakkında söyleyişi gerçekleştirdi. Bu sezon gelirlerin %25 düşeceğini söyleyen Roger Bell, "Sezonun yeniden başlayıp başlamayacağı konusu belirsiz. Her gün binlerce kişinin öldüğü bir zamanda bunu konuşmak zor aslında. Bence dönüş zaman alacak. Bu sezonun mali hesaplarına dair kesin bir şey söylemek için erken, ancak gelirlerin en az yüzde 25 azalacağını düşünüyoruz. Hâlâ rakamlar üzerinde çalışıyoruz. Sorunun şu: Kulüpler sadece yayın gelirini değil, aynı zamanda reklam gelirini ve ticari geliri de kaybedecek. Mesela Manchester United bu alanda inanılmaz derecede başarılı oldu. Soru ise şu: Mevcut durumda sponsorlarının kaçı reklama, futbola ve Sky kanalına reklam vermek için paraya sahip. Bunların hepsinin ayarlanması lazım." diye konuştu.
- 30.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antrenman sahasına tükürmek yasak! İşte o ligde corona virüsü kuralları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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