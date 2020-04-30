Antrenman sahasına tükürmek yasak! İşte o ligde corona virüsü kuralları - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Antrenman sahasına tükürmek yasak! İşte o ligde corona virüsü kuralları

Antrenman sahasına tükürmek yasak! İşte o ligde corona virüsü kuralları

Corona virüsü salgını önünde engel teşkil etti ve Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. Dünyanın önde gelen ligleri arasında bulunan de ertelendi ve yeniden başlaması konusunda görüşmeler sürüyor. yönetimi, kulüplerin antrenmanlarında uyması gereken kuralları içeren sağlık prokolü hazırladı.

İngiltere yönetimi, kulüplerin antrenmanlarında uyması gereken kurallar doğrultusunda bir sağlık protokolü hazırladı. İşte o kurallar

PREMIER LİG KULÜPLERİNDE ANTRENMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Futbolcular ve personel haftada 2 kez koronavirüs testinden geçecek.

- topları başta olmak üzere antrenmanda kullanılacak tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

- Oyuncular maske takacak.

- Futbolcular sadece kulüp doktoru tarafından onayıyla masaja girebilir.

- İçecekler belirlenmiş yerlerden temin edilecek.

- Küçük gruplar halinde çalışılacak.

- Antrenman sonrasında oyunculara izolasyon için 15 dakika süre verilecek.

- Antrenman sahasına tükürmek yasak.

BU SEZON GELİRLER DÜŞECEK
Gazeteci Alp Ulagay, FutbolArena için Finans Uzmanı ile Premier Lig kulüplerinin ekonomileri hakkında söyleyişi gerçekleştirdi. Bu sezon gelirlerin %25 düşeceğini söyleyen Roger Bell, "Sezonun yeniden başlayıp başlamayacağı konusu belirsiz. Her gün binlerce kişinin öldüğü bir zamanda bunu konuşmak zor aslında. Bence dönüş zaman alacak. Bu sezonun mali hesaplarına dair kesin bir şey söylemek için erken, ancak gelirlerin en az yüzde 25 azalacağını düşünüyoruz. Hâlâ rakamlar üzerinde çalışıyoruz. Sorunun şu: Kulüpler sadece yayın gelirini değil, aynı zamanda reklam gelirini ve ticari geliri de kaybedecek. Mesela bu alanda inanılmaz derecede başarılı oldu. Soru ise şu: Mevcut durumda sponsorlarının kaçı reklama, futbola ve Sky kanalına reklam vermek için paraya sahip. Bunların hepsinin ayarlanması lazım." diye konuştu.

  1. 30.04.2020
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