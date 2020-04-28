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28 Nisan 2020, Salı
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Cenk: Hakkınızı ödeyemeyiz

Cenk: Hakkınızı ödeyemeyiz

'ta kiralık olarak forma giyen , paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

'ta kiralık olarak forma giyen , paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Cenk Tosun 23' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
  1. 28.4.2020
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