Mourinho en iyisini seçti! Ne Ronaldo ne Messi...

İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, sık sık kıyaslanan iki yıldızın da en iyi futbolcu olmadığını dile getirdi. "Messi mi iyi Ronaldo mu?" sorusuna yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi.



