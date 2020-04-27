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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Mourinho en iyisini seçti! Ne Ronaldo ne Messi...

Mourinho en iyisini seçti! Ne Ronaldo ne Messi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü , ve hakkında konuşurken, "Benim gördüğüm en iyi futbolcu Ronaldo Nazario" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran , 'nın Arjantinli yıldızı ile 'un Portekizli oyuncusu 'yu değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, sık sık kıyaslanan iki yıldızın da en iyi futbolcu olmadığını dile getirdi. "Messi mi iyi Ronaldo mu?" sorusuna yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi.


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  1. 27.04.2020
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