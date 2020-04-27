Mourinho en iyisini seçti! Ne Ronaldo ne Messi...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuşurken, "Benim gördüğüm en iyi futbolcu Ronaldo Nazario" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi.
Portekizli teknik adam, sık sık kıyaslanan iki yıldızın da en iyi futbolcu olmadığını dile getirdi. "Messi mi iyi Ronaldo mu?" sorusuna yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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