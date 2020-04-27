Cenk Tosun: Sizlere minnettarız! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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: Sizlere minnettarız!

Cenk Tosun: Sizlere minnettarız!

'nin köklü kulüplerinden 'ta forma giyen milli oyuncumuz , hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına destek verdi.

Preimer Lig ekiplerinden takımında forma giyen milli futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Cenk Tosun 23' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 12:09
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