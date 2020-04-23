Timo Werner Liverpool'un kararını bekliyor!
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözünü Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner'e dikti. İngiliz basınında yer alan haberde, 52 milyon poundluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde Werner'in Kırmızılar'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden ancak İngiltere Premier Lig'de 25 puan farkla tarihinin ilk şampiyonluğuna koşan Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Kırmızılar, teknik direktör Jürgen Klopp'un çok istediği Alman golcü Timo Werner için harekete geçerken, yıldız futbolcu da Liverpool'a yeşil ışık yaktı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki forvetin, İngiliz devine gelmeye oldukça sıcak baktığı ve 52 milyon poundluk serbest kalma bedelinin ödenmesini beklediği kaydedildi.
LIVERPOOL SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEK İSTEMİYOR!
Liverpool'un ise bu bedeli ödememek için 'serbest kalma maddesinin' devre dışı kalacağı ocak ayında transferi noktalamak istediği ifade edildi.
36 MAÇTA 39 GOLE KATKI!
2016 yılından bu yana Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Timo Werner, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 27 gol, 12 asistle oynayıp 39 gole katkı verdi.
- 23.04.2020
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