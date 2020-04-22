Watford'dan corona virüsü kararı! Oyuncu maaşları...
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir sürece giren kulüpler, bu duruma önlem almaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Watford ekonomik tasarruf sağlamak için futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig kulübü Watford, corona virüsü salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.
- 22.04.2020
- 2020 Ramazan Ağrı imsakiye saatleri! Ağrı için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Watford'dan corona virüsü kararı! Oyuncu maaşları...
- Lukaku o sözleri için Inter'den özür diledi
- 2020 Ramazan Afyon imsakiye saatleri! Afyon için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- 2020 Ramazan Adıyaman imsakiye saatleri! Adıyaman için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Roma'nın Cengiz Ünder planı belli oldu! Premier Lig ve takas...
- Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
- Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu
- Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
- Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford'dan corona virüsü kararı! Oyuncu maaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.