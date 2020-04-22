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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan corona virüsü kararı! Oyuncu maaşları...

Watford'dan corona virüsü kararı! Oyuncu maaşları...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir sürece giren kulüpler, bu duruma önlem almaya devam ediyor. İngiltere ekibi ekonomik tasarruf sağlamak için futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.

İngiltere kulübü , corona virüsü salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'de daha önce , Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, ise maaş indirimi yapmıştı.


  1. 22.04.2020
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