Arsenal 16 yaşındaki Noah Francoise'nin peşinde - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig devi 16'lık yıldızın peşinde!

16 yaşındaki 'nin peşinde

Arsenal 16 yaşındaki Noah Francoise'nin peşinde

ekiplerinden 'in, Lig 1 ekiplerinden Rennes'in 16 yaşındaki yıldız adaylarından 'nin peşinde olduğunu iddia edildi. ,  İngiliz kulübü iyi bir performans gösteren ve dikkat çeken 16 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğünü yazdı.

U16 ve U17 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, takım menajeri Mikel Arteta'nın da dikkatini çekmiş durumda. Halihazırda takımda gençleştirme hareketi için kollarını sıvayan ve bu sezon Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah ve Joe Willock gibi genç isimlere çok fazla süre veren İspanyol menajerin bu transferi de ciddi bir şekilde istediği belirtiliyor.

"PARİS SAİNT GERMAİN VE SEVİLLA'DA PEŞİNDE!"

, henüz kulübü Rennes ile profesyonel bir sözleşme imzalamaması İngiliz kulübün iştahını kabartıyor. Ancak genç oyuncunun peşinde sadece kendileri yok. Fransa devi ve ekiplerinden Sevilla'da genç oyuncuyu yakın takibe almış durumda.

Defansif orta saha rolünde oynayan Noah Francoise, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 5 maçta, 1 gol attı.

  1. 20.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal 16 yaşındaki Noah Francoise'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA