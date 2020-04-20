Arsenal 16 yaşındaki Noah Francoise'nin peşinde

Fransa U16 ve U17 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, takım menajeri Mikel Arteta'nın da dikkatini çekmiş durumda. Halihazırda takımda gençleştirme hareketi için kollarını sıvayan ve bu sezon Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah ve Joe Willock gibi genç isimlere çok fazla süre veren İspanyol menajerin bu transferi de ciddi bir şekilde istediği belirtiliyor.

"PARİS SAİNT GERMAİN VE SEVİLLA'DA PEŞİNDE!"

Noah Francoise, henüz kulübü Rennes ile profesyonel bir sözleşme imzalamaması İngiliz kulübün iştahını kabartıyor. Ancak genç oyuncunun peşinde sadece kendileri yok. Fransa devi Paris Saint Germain ve İspanya ekiplerinden Sevilla'da genç oyuncuyu yakın takibe almış durumda.

Defansif orta saha rolünde oynayan Noah Francoise, bu sezon Rennes formasıyla UEFA Gençlik Liginde çıktığı 5 maçta, 1 gol attı.