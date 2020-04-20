Arsenal 16 yaşındaki Noah Francoise'nin peşinde
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in 16 yaşındaki yıldız adaylarından Noah Francoise'nin peşinde olduğunu iddia edildi. The Sun, İngiliz kulübü UEFA Gençlik Liginde iyi bir performans gösteren ve dikkat çeken 16 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğünü yazdı.
Fransa U16 ve U17 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, takım menajeri Mikel Arteta'nın da dikkatini çekmiş durumda. Halihazırda takımda gençleştirme hareketi için kollarını sıvayan ve bu sezon Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah ve Joe Willock gibi genç isimlere çok fazla süre veren İspanyol menajerin bu transferi de ciddi bir şekilde istediği belirtiliyor.
"PARİS SAİNT GERMAİN VE SEVİLLA'DA PEŞİNDE!"
Noah Francoise, henüz kulübü Rennes ile profesyonel bir sözleşme imzalamaması İngiliz kulübün iştahını kabartıyor. Ancak genç oyuncunun peşinde sadece kendileri yok. Fransa devi Paris Saint Germain ve İspanya ekiplerinden Sevilla'da genç oyuncuyu yakın takibe almış durumda.
Defansif orta saha rolünde oynayan Noah Francoise, bu sezon Rennes formasıyla UEFA Gençlik Liginde çıktığı 5 maçta, 1 gol attı.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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