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16 Nisan 2020, Perşembe
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Partey için keseyi açtı

Partey için keseyi açtı

Premier Lig'de yıllardır hüsran yaşayan transfere sarıldı.

Premier Lig'de yıllardır hüsran yaşayan transfere sarıldı. ekibi, 'in ön liberosu Thomas Partey için kesenin ağzını açtı. Arsenal, 26 yaşındaki futbolcunun 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Arsenal, ve Xhaka'dan ise kurtulmaya çalışıyor.

  1. 16.4.2020
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