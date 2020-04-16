Partey için keseyi açtı

Premier Lig'de yıllardır hüsran yaşayan Arsenal transfere sarıldı. Premier Lig ekibi, Atletico Madrid'in ön liberosu Thomas Partey için kesenin ağzını açtı. Arsenal, 26 yaşındaki futbolcunun 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Arsenal, Mesut Özil ve Xhaka'dan ise kurtulmaya çalışıyor.