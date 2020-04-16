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16 Nisan 2020, Perşembe
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Bournemouth çark etti

Bournemouth çark etti

 Lig ekiplerinden Bournemouth, koronavirüs salgını nedeniyle bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararı almıştı.

Lig ekiplerinden Bournemouth, koronavirüs salgını nedeniyle bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararı almıştı. Ancak taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine İngiliz ekibi bu kararından vazgeçti. Yeni açıklamada "Yönetim kurulu, tüm çalışanların ücretsiz izne gönderilmeyeceğini garanti etmektedir" denildi.

  1. 16.4.2020
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