Bournemouth çark etti

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, koronavirüs salgını nedeniyle bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararı almıştı. Ancak taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine İngiliz ekibi bu kararından vazgeçti. Yeni açıklamada "Yönetim kurulu, tüm çalışanların ücretsiz izne gönderilmeyeceğini garanti etmektedir" denildi.