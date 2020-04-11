West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü futbolu da vurmuştu. Avrupa'da liglerin ertelenmesine sebep olan virüs futbolu ekonomik anlamda da büyük zarar uğrattı. İngiltere Ğremier Lig ekiplerinden West Ham United da bu zararı en aza indirmek için maaşların bir bölümünü erteleme kararı aldı. Futbolcular ve teknik heyet de bu kararı kabul etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
MOYES'İN MAAŞINDA YÜZDE 30 İNDİRİME GİDİLECEK
Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör David Moyes'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.
Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.
Premier Lig'de West Ham United'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.
- 11.04.2020
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Aslıhan Doğan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim ve Arda Turan için ne dedi?
- Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak
- Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor
- Geri dönmek isteyen Anderson Talisca'ya büyük engel!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.