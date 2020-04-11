West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

MOYES'İN MAAŞINDA YÜZDE 30 İNDİRİME GİDİLECEK

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör David Moyes'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.

Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.

Premier Lig'de West Ham United'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.