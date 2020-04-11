West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü futbolu da vurmuştu. Avrupa'da liglerin ertelenmesine sebep olan virüs futbolu ekonomik anlamda da büyük zarar uğrattı. Ğremier Lig ekiplerinden da bu zararı en aza indirmek için maaşların bir bölümünü erteleme kararı aldı. Futbolcular ve teknik heyet de bu kararı kabul etti.

ekiplerinden 'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

MOYES'İN MAAŞINDA YÜZDE 30 İNDİRİME GİDİLECEK

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör 'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.

Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.

Premier Lig'de West Ham United'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.

  1. 11.04.2020
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