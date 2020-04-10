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10 Nisan 2020, Cuma
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Özil’in menajeri kesintiye karşı!

Özil’in menajeri kesintiye karşı!

forması giyen ve adı sık sık ile de anılan 'in menajeri , 'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizle ilgili konuştu.

forması giyen ve adı sık sık ile de anılan 'in menajeri , 'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizle ilgili konuştu. Söğüt, "Salgının ne zaman biteceği, ligin ne zaman başlayacağı belli değil. Bu konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil" dedi.
  1. 10.4.2020
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