İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

Corona virüsü nedeniyle ertelenen 'nin geleceği hakkında Başkanı 'tan flaş bir açıklama geldi. Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz değil insan yaşamı" yorumunu yaptı.

Başkanı , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.

Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, corona virüsünün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, " dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

  1. 07.04.2020
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