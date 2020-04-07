İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Corona virüsü nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Ligi'nin geleceği hakkında İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke'tan flaş bir açıklama geldi. Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" yorumunu yaptı.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.
Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, corona virüsünün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.
Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.
Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.
- 07.04.2020
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