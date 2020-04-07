Alexis Sanchez West Ham United yolcusu! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Alexis Sanchez West Ham United yolcusu!

ekiplerinden , Inter'de kiralık olarak forma giyen ve kötü performansı nedeniyle sezon sonunda 'a geri dönmesi beklenen 'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de kiralık olarak forma giyen , Milano ekibinde gösterdiği kötü performansın ardından sezon sonunda Ada'ya geri dönecek.

İngiltere'nin gazetesinin haberine göre, Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, performansından memnun olmadığı Sanchez ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. Sezon sonunda 'e geri dönecek olan Şilili futbolcu için İngiltere'den talipler var.

Alexis Sanchez transferi için girişimlere başlayan West Ham, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda kararlı.

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ekibi West Ham'ın, Alexis Sanchez'i satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü kaydedildi. The Sun'da yer alan bilgiye göre, oyuncunun haftalık 505 bin Pound'luk ücret alması ekibinin önündeki tek engel olsa da, Alexis Sanchez ile bu konuda anlaşılması durumunda Şilili futbolcu gelecek sezon West Ham forması giyebilir.

  1. 07.04.2020
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