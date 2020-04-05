Philippe Coutinho Chelsea'ye mi transfer oluyor? Barcelona...

2018 yılının ara transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 145 milyon sterline transfer olan Philippe Coutinho, Katalan devi tarafından Bayern Münih'e kiralanmıştı.

The Sun'da yer alan habere göre Bavyera temsilcisi, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslara başladığı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu, haziran 2020'ye kadar Bayern'e kiralanmıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Coutinho'nun Katalan ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.



