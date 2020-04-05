Philippe Coutinho Chelsea'ye mi transfer oluyor? Barcelona...
Bonservisi Katalan devi Barcelona'da bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho için Premier Lig devi Chelsea'nin devreye girdiği iddia edildi.
2018 yılının ara transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 145 milyon sterline transfer olan Philippe Coutinho, Katalan devi tarafından Bayern Münih'e kiralanmıştı.
The Sun'da yer alan habere göre Bavyera temsilcisi, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslara başladığı öne sürüldü.
27 yaşındaki futbolcu, haziran 2020'ye kadar Bayern'e kiralanmıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Coutinho'nun Katalan ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
- 05.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Philippe Coutinho Chelsea'ye mi transfer oluyor? Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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