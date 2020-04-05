Philippe Coutinho Chelsea'ye mi transfer oluyor? Barcelona... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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'ye mi oluyor? ...

Philippe Coutinho Chelsea'ye mi transfer oluyor? Barcelona...

Bonservisi Katalan devi 'da bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu için devi 'nin devreye girdiği iddia edildi.

2018 yılının ara döneminde 'dan 'ya 145 milyon sterline transfer olan , Katalan devi tarafından 'e kiralanmıştı.

The Sun'da yer alan habere göre Bavyera temsilcisi, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. İngiltere ekibi 'nin oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslara başladığı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu, haziran 2020'ye kadar Bayern'e kiralanmıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Coutinho'nun Katalan ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.


  1. 05.04.2020
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