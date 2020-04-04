Cenk Tosun’a yakın takip - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Cenk Tosun’a yakın takip

’a yakın takip

Cenk Tosun’a yakın takip

Futbolcular corona virüsü salgını nedeniyle "EvdeKal" çağrılarına uyup çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Bunlardan biri de milli golcümüz ... Dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini sürdüren Cenk Tosun, evde çalışırken Everton sağlık heyeti de oyuncuyu skype üzerinden kontrol ediyor.

Futbolcular corona virüsü salgını nedeniyle "EvdeKal" çağrılarına uyup çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Bunlardan biri de milli golcümüz ... Dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini sürdüren Cenk Tosun, evde çalışırken Everton sağlık heyeti de oyuncuyu skype üzerinden kontrol ediyor.

  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Tosun’a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA