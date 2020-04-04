Cenk Tosun’a yakın takip

Futbolcular corona virüsü salgını nedeniyle "EvdeKal" çağrılarına uyup çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Bunlardan biri de milli golcümüz Cenk Tosun... Dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini sürdüren Cenk Tosun, evde çalışırken Everton sağlık heyeti de oyuncuyu skype üzerinden kontrol ediyor.