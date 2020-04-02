Yok artık Tottenham - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Yok artık Tottenham

Yok artık Tottenham

Yok artık Tottenham

Tottenham, birçok kulübün listesinde yer alan 'in değerini tam 200 milyon pound olarak belirledi.

Tottenham, birçok kulübün listesinde yer alan için istediği parayı açıkladı. İngiliz ekibi, , Manchester Uniter ve 'nin istediği 26 yaşındaki golcünün bonservisini tam 200 milyon pound olarak belirledi.
  1. 2.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yok artık Tottenham haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA