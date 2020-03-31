Ole Gunnar Solskjaer: Futbola ne zaman döneceğimiz belirsiz
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbola yeniden ne zaman başlayacakları hakkında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, "Oyuncularla WhatsApp grupları üzerinden haberleşiyoruz ve geri döndüğümüzde neler yapacağımızı planlıyoruz. Ancak öyle bir belirsizlik var ki, futbola ne zaman geri döneceğimiz hakkında fikrimiz yok. Kimse de yüzde 100 emin değil" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbola yeniden ne zaman başlayacakları hakkında büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi.
Solskjaer, kulübün internet sitesinde yayınlanan videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ailesiyle zaman geçirme fırsatı bulduğunu belirtti.
"KİMSE YÜZDE 100 EMİN DEĞİL"
Kulüp yetkilileri ve oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Norveçli teknik adam, "Onları gün içinde saatlerce görmeye alışmıştım, şimdi ise durum farklı. WhatsApp grupları üzerinden haberleşiyoruz ve geri döndüğümüzde neler yapacağımızı planlıyoruz. Ancak öyle bir belirsizlik var ki, futbola ne zaman geri döneceğimiz hakkında fikrimiz yok. Kimse de yüzde 100 emin değil." yorumunu yaptı.
Boş zamanlarında dizi ve film izlediğini dile getiren Solskjaer, "Sanırım ben de herkes gibiyim. Biraz Peaky Blinders'a baktım, eskilerden de The Sopranos var. Geçen gün de Joker filmini izledim." ifadelerini kullandı.
- 31.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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