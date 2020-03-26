Leeds Unitedlı futbolcular, kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacak
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede futbol karşılaşmalarının ertelendiği ve ekonomik problemlerin yaşandığı hatırlatıldı.
İngiliz ekibinde futbolcular ve teknik heyetin, kulüpteki 272 çalışanın maaşının tam olarak ödenebilmesi için ücretlerinin bir kısmından feragat ettikleri belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen futbol direktörü Victor Orta, "Oyuncularım inanılmaz bir beraberlik örneği sergilediler, bu davranışlarından gurur duyuyorum. Onlara ve teknik direktör Marcelo Bielsa'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
2003-2004 sezonunda düştüğü Premier Lig'e yeniden yükselme mücadelesi veren Leeds United, Championship'te 71 puanla ilk sırada yer alıyor.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 19:04
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