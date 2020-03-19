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19 Mart 2020, Perşembe
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'in başlama tarihi 'a ertelendi!

Premier Lig'in başlama tarihi 30 Nisan'a ertelendi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da fazlasıyla vurdu. Ertelenen ligler arasında olan Premier Ligi'e daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenmişti. Alınan bir kararlar bu süre daha ileri bir tarihe ertelendi.

Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla daha önce tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, , FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 16:41
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