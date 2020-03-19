Premier Lig'in başlama tarihi 30 Nisan'a ertelendi!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da fazlasıyla vurdu. Ertelenen ligler arasında olan İngiltere Premier Ligi'e daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenmişti. Alınan bir kararlar bu süre daha ileri bir tarihe ertelendi.
İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla daha önce İngiltere Futbol Federasyonu tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, Premier Lig, FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 16:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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