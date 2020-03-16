Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Bruno Fernandes, şubat ayının futbolcusu seçildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.
Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon avro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.
- 16.03.2020
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