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10 Mart 2020, Salı
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İngiltere'nin köklü kulübünü satın mı alıyor?

Floyd Mayweather İngiltere'nin köklü kulübünü satın mı alıyor?

Dünyaca ünlü boksör , İngiliz Kulübü 'ı satın alıp almayacağı şeklinde gelen bir soruya, ''Satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun'' dedi.

Dünyanın en fazla kazanan sporcuları arasında bulunan , 'ı satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

Başarılı sporcunun Newcastle'da katıldığı etkinliğin moderatörü Steve Wraith, "Buraya son geldiğinde Newcastle United'ı satın almakla ciddi şekilde ilgilendiğin söyleniyordu?" diyerek ucu açık bir soru yöneltti.

''SATIN ALMAMI İSTİYORLARSA HABERİM OLSUN''
Bu soruya samimi bir şekilde yanıt veren Floyd Mayweather, "Newcastle inanılmaz bir kulüp. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun" ifadelerini kullandı.

Bu cevabın ardından Floyd Mayweather'ın Newcastle United'ı satın alabileceği iddiaları güçlenmiş oldu.

MIKE ASHLEY ALICI ARIYOR
Newcastle United Başkanı Mike Ashley, bir süredir kulüpteki hisselerine alıcı arıyor ve çeşitli isimlerle pazarlık ediyordu.

Ashley'nin avukatı Andrew Henderson, BBC'ye verdiği röportajda "Güvenilir kişilerle kulübün satışı hakkında görüşmeler yapıyoruz." şeklinde konuşarak iddiaları doğrulamıştı.

  1. 10.03.2020
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