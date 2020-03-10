Floyd Mayweather İngiltere'nin köklü kulübünü satın mı alıyor?
Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, İngiliz Kulübü Newcastle United'ı satın alıp almayacağı şeklinde gelen bir soruya, ''Satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun'' dedi.
Dünyanın en fazla kazanan sporcuları arasında bulunan Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın alabileceğinin sinyallerini verdi.
Başarılı sporcunun Newcastle'da katıldığı etkinliğin moderatörü Steve Wraith, "Buraya son geldiğinde Newcastle United'ı satın almakla ciddi şekilde ilgilendiğin söyleniyordu?" diyerek ucu açık bir soru yöneltti.
''SATIN ALMAMI İSTİYORLARSA HABERİM OLSUN''
Bu soruya samimi bir şekilde yanıt veren Floyd Mayweather, "Newcastle inanılmaz bir kulüp. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun" ifadelerini kullandı.
Bu cevabın ardından Floyd Mayweather'ın Newcastle United'ı satın alabileceği iddiaları güçlenmiş oldu.
MIKE ASHLEY ALICI ARIYOR
Newcastle United Başkanı Mike Ashley, bir süredir kulüpteki hisselerine alıcı arıyor ve çeşitli isimlerle pazarlık ediyordu.
Ashley'nin avukatı Andrew Henderson, BBC'ye verdiği röportajda "Güvenilir kişilerle kulübün satışı hakkında görüşmeler yapıyoruz." şeklinde konuşarak iddiaları doğrulamıştı.
- 10.03.2020
- Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu
- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan! Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
- Medipol Başakşehir - Kopenhag maçını William Collum yönetecek
- Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak
- TFF 1. Lig Boluspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Floyd Mayweather İngiltere'nin köklü kulübünü satın mı alıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.