Leicester City Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 26. haftasında , King Power Stadyumu'nda 'yı konuk edecek. Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü'nün da formasını terlettiği Leicester, evinde alacağı galibiyetle 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor. Premier Lig'in 19. sırasında bulunan ASton Villa ise Leicester karşısında gol ya da goller bularak puanlar kazanmanın planlarını yapıyor.

İngiltere 'in 26. haftasında , evinde 'yı konuk edecek. Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Leicester City, evinde alacağı galibiyetle 7 puan önünde bulunan Manchester City'e yetişmenin planlarını yapıyor. Aston Villa ise ligde kalma umutlarını arttırmak adına King Power Stadyumu'dan gol ve ya goller arıyor.

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

9 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak ve mücadele S Sports'tan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

LEICESTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

LEICESTER HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!
Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi..

  1. 09.03.2020
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