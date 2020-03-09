Leicester City - Aston Villa | CANLI
Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, King Power Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk ediyor.. Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü'nün da formasını terlettiği Leicester, evinde alacağı galibiyetle 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor. Premier Lig'in 19. sırasında bulunan ASton Villa ise Leicester karşısında gol ya da goller bularak puanlar kazanmanın planlarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, evinde Aston Villa'yı konuk ediyor. Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Leicester City, evinde alacağı galibiyetle 7 puan önünde bulunan Manchester City'e yetişmenin planlarını yapıyor. Aston Villa ise ligde kalma umutlarını arttırmak adına King Power Stadyumu'dan gol ve ya goller arıyor.
CANLI ANLATIM
LEICESTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR
Leicester City'nin bu sezonki olumlu görüntüsünde Çağlar Söyüncü önemli bir rol oynuyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.
LEICESTER HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
BAYERN VE CITY'E KÖTÜ HABER!
Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi..
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 23:17
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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