Manchester United 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchestr City'yi 1-0 mağlup etti.

ManU'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada Anthony Martial ile 90+7'de Scott McTominay kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, haftayı 45 puanla 5. sırada tamamladı.

2 hafta sonra kaybeden ikinci sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.

Bu sonuçla lider Liverpool ile M. City arasındaki puan farkı 25'e yükseldi.

10 SEZON SONRA ÇİFTE ZAFER!

Derbiyi 2-0'lık skorla kazanan Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'ye karşı 10 sezon sonra bir ilki başardı! Solskjaer'in öğrencileri, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligde iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi de ManU 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Manchester United ayrıca, rakibine karşı Old Trafford'daki 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.