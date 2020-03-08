Manchester United 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasındaki dev derbide Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibini Anthony Martial ve Scott McTominay'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan ManU puanını 45'e yükseltip 5. sıraya tırmanırken, 2. sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.
Premier Lig'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchestr City'yi 1-0 mağlup etti.
ManU'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada Anthony Martial ile 90+7'de Scott McTominay kaydetti.
Kırmızı Şeytanlar ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, haftayı 45 puanla 5. sırada tamamladı.
2 hafta sonra kaybeden ikinci sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.
Bu sonuçla lider Liverpool ile M. City arasındaki puan farkı 25'e yükseldi.
10 SEZON SONRA ÇİFTE ZAFER!
Derbiyi 2-0'lık skorla kazanan Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'ye karşı 10 sezon sonra bir ilki başardı! Solskjaer'in öğrencileri, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligde iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi de ManU 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Manchester United ayrıca, rakibine karşı Old Trafford'daki 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 21:36
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