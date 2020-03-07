Liverpool 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool sahasında konuk ettiği Bournemouth'u Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı. Klopp'un öğrencileri 3 maç daha kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında liderlik koltuğunda oturan Liverpool evinde küme düşme hattında yer alan Bournemouth'u konuk etti.
Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Callum Wilson'ın golüyle 1-0 geriye düşen Kırmızılar, 25'te Mısırlı golcü Mohamed Salah ile eşitliği sağladı. 33. dakikada sahneye çıkan Senegalli yıldız Sadio Mane ise takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçta ilk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, karşılaşma aynı skorla tamamlandı ve Liverpool hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. İç sahada üst üste 22 maç kazanan Liverpool, bu alandaki Premier League rekorunu eline geçirdi.
Bu sonuçla en yakın rakibi Manchester City'e 25 puan fark atan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etmeye de 3 maç uzakta. City'nin ise 2 maç eksiği bulunuyor.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 17:53
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