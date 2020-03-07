Arsenal 1-0 West Ham United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Mesut'un asistiyle üç puanı kaptı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Arsenal 1-0 West Ham United | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de sezonu Avrupa potasında tamamlamak isteyen , 29. haftada konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Topçular'ı zafere taşıyan golü 78. dakikada kaydetti. Golün asistini ise yaptı.

'nin 29. haftasında ile , Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Arsenal, rakibini 78. dakikada 'in asistinde 'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Topçular üst üste 3. galibiyetini alırken, 40 puan ve maç fazlasıyla 9.sıraya tırmandı.

Kümede kalma savaşı veren West Ham ise 27 puanda kaldı.

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal 1-0 West Ham United | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN