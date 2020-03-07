Arsenal 1-0 West Ham United | MAÇ SONUCU
Premier Lig'de sezonu Avrupa potasında tamamlamak isteyen Arsenal, 29. haftada konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Topçular'ı zafere taşıyan golü 78. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Golün asistini ise Mesut Özil yaptı.
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Arsenal ile West Ham United, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Arsenal, rakibini 78. dakikada Mesut Özil'in asistinde Alexandre Lacazette'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Topçular üst üste 3. galibiyetini alırken, 40 puan ve maç fazlasıyla 9.sıraya tırmandı.
Kümede kalma savaşı veren West Ham ise 27 puanda kaldı.
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