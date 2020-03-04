Victor Wanyama Montreal Impact'e transfer oldu

Transfer dönemlerinde adı Galatasaray'la da anılan Kenyalı futbolcu Victor Wanyama'nın yeni adresi belli oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız teknik direktör Thierry Henry'nin çalıştırdığı MLS takımlarından Montreal Impact'e transfer oldu.

Daha önce Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba'nın da formasını giydiği Kanada temsilcisi Montreal, bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Wanyama, bu sezon Tottenham'da yalnızca 4 maçta forma giymişti.