Victor Wanyama Montreal Impact'e transfer oldu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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'e oldu

Victor Wanyama Montreal Impact'e transfer oldu

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusu , takımlarından 'e oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

dönemlerinde adı 'la da anılan Kenyalı futbolcu 'nın yeni adresi belli oldu.

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız teknik direktör 'nin çalıştırdığı takımlarından 'e transfer oldu.

Daha önce Fildişi Sahilli yıldız 'nın da formasını giydiği temsilcisi Montreal, bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek. 'nun kadroda düşünmediği Wanyama, bu sezon Tottenham'da yalnızca 4 maçta forma giymişti.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 09:30
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