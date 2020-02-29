Watford 3-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford'a konuk olduğu maçta sürpriz bir sonuçla sahadan ayrıldı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

ARSENAL PAYLAŞIM YAPTI

Premier Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu Arsenal, Liverpool'un mağlubiyeti sonrasında Twitter'dan "Phew" paylaşımı yaparak derin nefes aldı. Daha sonra Arsenal, Liverpool'un maç sonu gönderisine, "Bu harika yenilmezlik serinizden dolayı tebrikler" yanıtını verdi.