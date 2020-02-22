MAÇ SONUCU Chelsea 2-1 Tottenham - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Chelsea 2-1 Tottenham

'in 27. haftasında , Stamford Bridge'de konuk ettiği ve 'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Chelsea, 'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 48. dakikasında ev sahibi ekip 'yla farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 89'u gösterirken Rüdiger'in kendi kalesini attığı golle Tottenham farkı 1'e indirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu skorla Chelsea 44 puana yükselirken, Tottenham 40 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 17:39
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