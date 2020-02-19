Manchester City - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
Premier Lig'de heyecanın hız kesmeden sürüyor. 26. haftada Ciara fırtınası nedeniyle ertelenen karşılaşmada Manchester City, West Ham United'ı konuk ediyor. Lider Liverpool'un 25 puan gerisinde bulunan Manchester City, zor da olsa puan farkını eritmeyi planlıyor. 24 puan ile 18. sırada yer alan West Ham United ile kümeden kurtulmanın peşinde. Peki, Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de 26. haftanın kapanış karşılaşmasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Öte yandan karşılaşmanın bilgilerini merak eden futbol severler arama motorlarından detayları aratıyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçı 19 Şubat (bugün) saat 22.30'da başlayacak.
S Sport kanalından naklen canlı olarak yayınlacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Kevin Friend yönetecek. Friend'in yardımcılıklarını ise Neil Davies ve Richard West yapacak.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 12:15
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Manchester City - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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