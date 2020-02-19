Manchester City - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

İngiltere Premier Lig'de 26. haftanın kapanış karşılaşmasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Öte yandan karşılaşmanın bilgilerini merak eden futbol severler arama motorlarından detayları aratıyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçı 19 Şubat (bugün) saat 22.30'da başlayacak.

S Sport kanalından naklen canlı olarak yayınlacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Kevin Friend yönetecek. Friend'in yardımcılıklarını ise Neil Davies ve Richard West yapacak.