Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'in 26. haftası müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakiplerden ile 'ın karşılacağı haftada iki ekipte mutlak 3 puan almak istiyor... Karşılaşma öncesi futbolseverler i Chelsea-Manchester United karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte dev mücadeleyle ilgili tüm bilgiler....

'in 26. haftası adeta nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olacak. sahasında ile karşı karşıya gelecek.

'ın öğrencileri, geride bıraktığımız 25 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 41 puanda 4. sırada yer alıyor.

'Kırmızı Şeytanlar'ın ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puanla 9. sırada yer aldı.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. Dev müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

CHELSEA: Kepa, Reece James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Willian, Mount, Hudson-Odoi, Abraham

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Fernandes, James, Greenwood, Martial

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ fotomac.com.tr'de...

Chelsea Manchester United karşılaşmasının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...

  1. 17.02.2020
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