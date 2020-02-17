Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftası müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakiplerden Chelsea ile Manchester United'ın karşılacağı haftada iki ekipte mutlak 3 puan almak istiyor... Karşılaşma öncesi futbolseverler i Chelsea-Manchester United karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte dev mücadeleyle ilgili tüm bilgiler....
İngiltere Premier Lig'in 26. haftası adeta nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olacak. Chelsea sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Frank Lampard'ın öğrencileri, geride bıraktığımız 25 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 41 puanda 4. sırada yer alıyor.
'Kırmızı Şeytanlar'ın ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puanla 9. sırada yer aldı.
CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. Dev müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.
CHELSEA-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER
CHELSEA: Kepa, Reece James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Willian, Mount, Hudson-Odoi, Abraham
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Fernandes, James, Greenwood, Martial
KARŞILAŞMANIN ÖZETİ fotomac.com.tr'de...
Chelsea Manchester United karşılaşmasının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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