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15 Şubat 2020, Cumartesi
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0-1 MAÇ SONUCU

Norwich City 0-1 Liverpool MAÇ SONUCU

'nde şampiyonluğa koşan , 26. haftada konuk olduğu son sıradaki 'yi 'nin golüyle 1-0 mağlup edip üst üste 17. galibiyetine imza attı. Puanını 76'ya çıkaran ve namağlup liderliğini sürdüren Kırmızılar, maç fazlasıyla M.City ile arasındaki puan farkını 25'e çıkardı.

'nin 26. haftasında 'ye konuk olan , rakibini 1-0 mağlup edip ligde üst üste 17. galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 78. dakikada sahneye çıkan takımını zafere uçurdu.

Ligde oynadığı 26 maçta 25. kez kazanan Kırmızılar puanını 76'ya çıkararak en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlsıyla 25'e yükseltti. Son sıradaki Norwich ise 18 puanda kaldı.

Liverpool ligde gelecek hafta West Ham'ı konuk edecek.

  1. 15.02.2020
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