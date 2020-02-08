Everton - Crystal Palace karşılaşmasında Theo Walcott şoku! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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- karşılaşmasında şoku!

Everton - Crystal Palace karşılaşmasında Theo Walcott şoku!

'in 26. haftasında 'ın 'ta 'ı konuk ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında 'ın asistini yapan , 26. dakikada sakatlık yaşayarak oyunu terk etti.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

'ta oynanan mücadelenin 18. dakikasında Everton, 'ın asistinde 'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 8 dakika sonra bir sakatlık yaşayan Walcott, yerini Sidibe'yi bıraktı.

CENK TOSUN OYNAMIYOR

Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu , sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 16:55
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