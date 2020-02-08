Everton - Crystal Palace karşılaşmasında Theo Walcott şoku!
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton'ın Goddison Park'ta Crystal Palace'ı konuk ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında Bernard'ın asistini yapan Theo Walcott, 26. dakikada sakatlık yaşayarak oyunu terk etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor.
Goddison Park'ta oynanan mücadelenin 18. dakikasında Everton, Theo Walcott'ın asistinde Bernard'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 8 dakika sonra bir sakatlık yaşayan Walcott, yerini Sidibe'yi bıraktı.
CENK TOSUN OYNAMIYOR
Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 16:55
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