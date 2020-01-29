Transfer düğümü çözüldü! İşte Rodriguez'in yeni adresi
İtalya Seria ekiplerinden Milan, Ricardo Rodriguez için Napoli takımının yaptığı transfer teklifini reddetti. Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle de anılan başarılı sol bekin yeni adresi belli oldu. Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER
Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ricardo Rodriguez kulübü Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Son olarak İtalyan devinin Torino'la oynadığı karşılaşmada kadroya alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, takımıyla son günlerini yaşıyor. İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden Di Marzio'nun haberine göre, Milan, Napoli'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti. Fenerbahçe'nin harcama limitleri sebebiyle transferini sonuçlandıramadığı Ricardo Rodriguez, son görüşmelerden sonra Hollanda'nın PSV ekibine artık çok yakın...
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala İsviçreli sol bek için teklifini masada tutan PSV'nin bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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