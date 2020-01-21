Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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- Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere 'de bu hafta milli futbolcumuz 'un forma giydiği sahasında Southampton ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun'un ekibi, alma yolunda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

'un formasını giydiği , 'ta Southampton'ı ağırlayacak. Saat 22:30'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Karşılaşma S Sport'un dijital platformu "S " üzerinden izlenebilecek ve fotomac.com.tr canlı anlatım ekranında takip edilebilecek.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere 'in 24. haftasında Crystal Palace sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Crystal Palace'nin 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puanla 9. sırada bulunan Cenk Tosun'un ekibi, alma yolunda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Selhurst Park'ta oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Andre Marriner yönetecek. Dev müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.Crystal Palace'nin 5 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken, Cenk'in ekibi son 4 maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

CRYSTAL PALACE: Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Ward; Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Cenk Tosun

SOUTHAMPTON: McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Ings

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Christian Benteke ve Andros Townsend'in sakatlıkları Crystal Palace hücumunu zora sokmuştu ama yardıma milli futbolcumuz Cenk Tosun yetişti!

- Cenk eğer bu akşam da gol atarsa, Bakary Sako sonrası Crystal Palace formasıyla ilk iki ilk 11 başlangıcında gol atan ilk isim olacak...

- İki takım arasında oynanan 21 Premier Lig maçının sadece 3'ünü Crystal Palace kazanabildi.

- Crystal Palace'ın ligdeki son 4 maçı gollü beraberlikle sonuçlandı. (MSX - 2,75)

- Selhurst Park'ta bu sezon sadece 10 gole izin veren Crystal Palace, Liverpool'dan sonra ligin en iyi savunma istatistiğine sahip! (2.5 ALT - 1,52)

- Southmapton, ligdeki son 3 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı!

- Southampton bu sezon kalesinde 42 gole izin verdi. ve Norwich'ten sonra en kötü savunma istatistiğine sahip!

  1. 21.01.2020
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