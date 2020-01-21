Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de bu hafta milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Crystal Palace sahasında Southampton ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun'un ekibi, Avrupa vizesi alma yolunda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Selhurst Park'ta Southampton'ı ağırlayacak. Saat 22:30'da başlayacak mücadeleyi Andre Marriner yönetecek. Karşılaşma S Sport'un dijital platformu "S Sport Plus" üzerinden izlenebilecek ve fotomac.com.tr canlı anlatım ekranında takip edilebilecek.
CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Crystal Palace sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Crystal Palace'nin 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puanla 9. sırada bulunan Cenk Tosun'un ekibi, Avrupa vizesi alma yolunda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Selhurst Park'ta oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Andre Marriner yönetecek. Dev müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.Crystal Palace'nin 5 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken, Cenk'in ekibi son 4 maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
CRYSTAL PALACE: Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Ward; Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Cenk Tosun
SOUTHAMPTON: McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Ings
MAÇ ÖNÜ NOTLAR
Christian Benteke ve Andros Townsend'in sakatlıkları Crystal Palace hücumunu zora sokmuştu ama yardıma milli futbolcumuz Cenk Tosun yetişti!
- Cenk eğer bu akşam da gol atarsa, Bakary Sako sonrası Crystal Palace formasıyla ilk iki ilk 11 başlangıcında gol atan ilk isim olacak...
- İki takım arasında oynanan 21 Premier Lig maçının sadece 3'ünü Crystal Palace kazanabildi.
- Crystal Palace'ın ligdeki son 4 maçı gollü beraberlikle sonuçlandı. (MSX - 2,75)
- Selhurst Park'ta bu sezon sadece 10 gole izin veren Crystal Palace, Liverpool'dan sonra ligin en iyi savunma istatistiğine sahip! (2.5 ALT - 1,52)
- Southmapton, ligdeki son 3 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı!
- Southampton bu sezon kalesinde 42 gole izin verdi. Aston Villa ve Norwich'ten sonra en kötü savunma istatistiğine sahip!
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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