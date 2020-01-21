Chelsea - Arsenal | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Londra derbisinde Chelsea, Stamford Bridge'de Arsenal'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Londra derbisinde Arsenal ile karşı karşıya geliyor.
Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Stuart Attwell yönetiyor. Attwell'in yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Richard West yapıyor.
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Hudson Odoi, Abraham
Arsenal: Leno, Saka, David Luiz, Mustafi, Bellerin, Xhaka, Torreira, Martinelli, Mesut Özil, Pepe, Lacazette
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 23:37
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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