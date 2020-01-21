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21 Ocak 2020, Salı
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Chelsea - Arsenal | CANLI

'in 24. haftasında derbisinde , 'de 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 24. haftasında , derbisinde ile karşı karşıya geliyor.

'de oynanan zorlu karşılaşmayı Stuart Attwell yönetiyor. Attwell'in yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Richard West yapıyor.

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Hudson Odoi, Abraham

Arsenal: Leno, Saka, , Mustafi, Bellerin, Xhaka, Torreira, Martinelli, , , Lacazette

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 23:37
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