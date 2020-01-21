Chelsea - Arsenal | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Londra derbisinde Arsenal ile karşı karşıya geliyor.

Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Stuart Attwell yönetiyor. Attwell'in yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Richard West yapıyor.

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Hudson Odoi, Abraham

Arsenal: Leno, Saka, David Luiz, Mustafi, Bellerin, Xhaka, Torreira, Martinelli, Mesut Özil, Pepe, Lacazette