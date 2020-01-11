Tottenham Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenhem ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor... Son dönemlerle oynadığı futbolla taralı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Liverpool, Tottenhem deplasmanından alacağı galibiyetle yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Tottenham ise, inişli çıkışlı form grafiğine son vererek yeniden yükselişin hesaplarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenhem ve Liverpool'un 11 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya geleceği bu mücadele saat 20:30'da başlayacak. Öte yandan, karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.

TOTTENHAM, LIVERPOOL'U DEVİREMİYOR

Ev sahibi Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 14 Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi. Sezonun ilk devresinde Tottenham'ı 2-1 yenen Kırmızılar bu sezon oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi ve şampiyonluğun en güçlü adayı.

KANE 4 AY YOK

Tottenham'da kaptan Harry Kane'in ameliyat olacağı ve Nisan ayına kadar sahalara dönemeyeceği açıklandı.

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Southampton'a 1-0 kaybedilen maçta sakatlanan yıldız golcünün sol ayağında tendon kopması tespit edildi.

Harry Kane'in Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Teknik Direktör Mourinho'nun devre arasında alternatif forvet arayışlarına başladığı belirtiliyor.

MOU, FA CUP TOPUNU ELEŞTİRDİ!

FA Cup'ın 3. turunda Middlesbrough ile 1-1 berabere kalan ve kendi sahasında rakibiyle tekrar maçı oynayacak olan Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, kupanın resmi topuna eleştiri getirdi. Portekizli çalıştırıcı, FA Cup maçlarının oynandığı topu "Plaj topu" gibi olduğunu belirtip "Çok hafif" yorumunu yaptı.

Maçtan sonra konuşan Mourinho, "Ben maç topu plaj topu gibi ve çok hafif. Oyunculara hiçbir yardımı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bizim berabere kalmamıza bahane değil" dedi.

KLOPP'TAN PREMIER LİG'E ELEŞTİRİ

İngiltere Premier Lig'de 26 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasını kapsayan, 'Boxing Day' olarak adlandırılan ve haftada üç maçın oynandığı dönemi kayıpsız geçen Liverpool'da Menajer Jurgen Klopp, fikstür sıkışıklığından şikayetçi oldu. Jurgen Klopp, "Bu durumun kadın-erkek ilişkileri için iyi olduğunu sanmıyorum" dedi.

İnsanları futbolla boğduklarını belirten Jurgen Klopp, bu sıkışık fikstürün asla tartışılmadığını belirtti. Bir haftada üç maç yapmanın sakıncalarından bahseden Klopp "Bunu bu şekilde devam ettiremeyiz. Çok fazla futbol kadın-erkek ilişkisi için iyi değildir. Bu maçların çoğu televizyondan canlı yayınlandı. Muhtemelen erkeklerin pek çoğu da televizyondan maçları takip etti. Bu durumun kadın erkek ilişkileri açısından iyi olduğunu sanmıyorum. Ben de çok maç izliyorum ve benim ilişkim için iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen 52 yaşındaki teknik adam "Çünkü onlar olmadan futbol da olmaz" şeklinde konuştu.



