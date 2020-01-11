Tottenham - Liverpool | CANLI

Tottenhem ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor... Son dönemlerle oynadığı futbolla taralı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Liverpool, Tottenhem deplasmanından alacağı galibiyetle yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Tottenham ise, inişli çıkışlı form grafiğine son vererek yeniden yükselişin hesaplarını yapıyor.

20.30'da başlayan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

TOTTENHAM, LIVERPOOL'U DEVİREMİYOR

Ev sahibi Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 14 Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi. Sezonun ilk devresinde Tottenham'ı 2-1 yenen Kırmızılar bu sezon oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi ve şampiyonluğun en güçlü adayı.