Tottenham - Liverpool | CANLI
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında lider Liverpool'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi Fotomac.com.tr'den canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Tottenhem ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor... Son dönemlerle oynadığı futbolla taralı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Liverpool, Tottenhem deplasmanından alacağı galibiyetle yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Tottenham ise, inişli çıkışlı form grafiğine son vererek yeniden yükselişin hesaplarını yapıyor.
20.30'da başlayan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
TOTTENHAM, LIVERPOOL'U DEVİREMİYOR
Ev sahibi Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 14 Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi. Sezonun ilk devresinde Tottenham'ı 2-1 yenen Kırmızılar bu sezon oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi ve şampiyonluğun en güçlü adayı.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 21:02
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Tottenham - Liverpool | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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