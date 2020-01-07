Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? United City maçı hangi kanalda?
Manchester United Manchester City İngiletere Lig kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Premier Lig'in iki dev ekibinin karşılaşacağı derbi niteliği taşıyan mücadele Old Trafford'da oynanıyor. Futbolseverler merakla beklenen mücadele öncesi Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? United City maçı hangi kanalda? gibi sorulara yanıt arıyor. Tüm bu soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz...
Manchester United Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda sahasında ağırlıyor. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor. Peki, Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? United City maçı hangi kanalda, muhtemel 11 ler?
MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? UNİTED CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak Manchester United Manchester City Lig Kupası maçı, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
MANCHESTER UNİTED: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial
MANCHESTER CİTY: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Sakatlıklarla başı dertte olan Manchester City'de Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın tedavileri sürüyor.
Hafif sakatlıkları bulunan Anthony Martial, Jesse Lingard ve Luke Shaw'un ise maç saatine kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.
Manchester City cephesinde ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 17:45
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? United City maçı hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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