Manchester United Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda sahasında ağırlıyor. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor. Peki, Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? United City maçı hangi kanalda, muhtemel 11 ler?

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? UNİTED CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak Manchester United Manchester City Lig Kupası maçı, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNİTED: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial

MANCHESTER CİTY: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Sakatlıklarla başı dertte olan Manchester City'de Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın tedavileri sürüyor.

Hafif sakatlıkları bulunan Anthony Martial, Jesse Lingard ve Luke Shaw'un ise maç saatine kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Manchester City cephesinde ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.